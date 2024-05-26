Выпускников западных университетов отправили деканами в Ханкенди

Так, приказом ректора Карабахского университета Шахина Байрамова деканом педагогического факультета назначена Кяклик Гёзалова, деканом факультета социальных наук - Эльмар Мустафаев, а деканом факультета искусств - Туркяр Гасымзаде.

Декан педагогического факультета Кяклик Гёзалова - кандидат филологических наук. Она получила степени бакалавра и магистра на филологическом факультете Азербайджанского университета языков. К.Гёзалова, получившая степень магистра по стратегическому управлению проектами в Университете Джорджа Вашингтона в США, некоторое время работала старшим преподавателем, доцентом в Азербайджанском университете языков.

В разные годы она работала заведующей кафедрой английского языка и гуманитарных дисциплин в Бакинской Высшей школе нефти, деканом факультета непрерывного образования, а затем продолжила свою деятельность в качестве декана факультета филологии и перевода, а также проректора в Западно-Каспийском университете. До настоящего времени она работала заведующей кафедрой перевода и филологии в Азербайджанском университете.

Декан факультета социальных наук Эльмар Мустафаев - доктор философии по истории международных отношений. Он получил степень магистра на факультете международных отношений Университета Сапиенца в Италии. В 2016 году Э.Мустафаев работал академическим координатором и преподавателем на кафедре политических наук и международных отношений Университета Хазар, а в 2019-2021 годах - заведующим кафедрой политических наук и философии.