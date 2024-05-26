Выпускников западных университетов отправили деканами в Ханкенди
В начавшем свою деятельность в городе Ханкенди Карабахском университете назначены деканы факультетов.
Так, приказом ректора Карабахского университета Шахина Байрамова деканом педагогического факультета назначена Кяклик Гёзалова, деканом факультета социальных наук - Эльмар Мустафаев, а деканом факультета искусств - Туркяр Гасымзаде.
Декан педагогического факультета Кяклик Гёзалова - кандидат филологических наук. Она получила степени бакалавра и магистра на филологическом факультете Азербайджанского университета языков. К.Гёзалова, получившая степень магистра по стратегическому управлению проектами в Университете Джорджа Вашингтона в США, некоторое время работала старшим преподавателем, доцентом в Азербайджанском университете языков.
В разные годы она работала заведующей кафедрой английского языка и гуманитарных дисциплин в Бакинской Высшей школе нефти, деканом факультета непрерывного образования, а затем продолжила свою деятельность в качестве декана факультета филологии и перевода, а также проректора в Западно-Каспийском университете. До настоящего времени она работала заведующей кафедрой перевода и филологии в Азербайджанском университете.
Декан факультета социальных наук Эльмар Мустафаев - доктор философии по истории международных отношений. Он получил степень магистра на факультете международных отношений Университета Сапиенца в Италии. В 2016 году Э.Мустафаев работал академическим координатором и преподавателем на кафедре политических наук и международных отношений Университета Хазар, а в 2019-2021 годах - заведующим кафедрой политических наук и философии.
В период своей деятельности в Университете Хазар он стал победителем и координатором престижного проекта «Жан Монне». В 2021-2024 годах работал начальником отдела аккредитации и лицензирования в Агентстве по обеспечению качества в образовании. В настоящее время является преподавателем Университета Хазар. Эльмар Мустафаев является членом постоянной группы по России и постсоветскому пространству Итальянской политической ассоциации (SISP).
Декан факультета искусств Тюркяр Гасымзаде является художественным руководителем оркестра «Каденца». Окончив Бакинскую музыкальную академию по специальности композиция, Т.Гасымзаде получил степень магистра по той же специальности в Манхэттенской музыкальной школе в США, а также степень доктора в Университете Цинциннати.
Т.Гасымзаде, являющийся советником ректора Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, также преподает в Бакинской музыкальной академии. Он работал профессором по своей специальности в Американском университете Ближнего Востока в Кувейте, Азербайджанской государственной национальной консерватории, Университете АДА, Университете Цинциннати. Тюркяр Гасымзаде также провел мастер-классы в Академии музыки, театра и танца Молдовы, Манхэттенской музыкальной школе США, Государственном университете Сан-Франциско и Университете Ставангера в Норвегии.