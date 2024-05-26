Трамп сделает Маска своим консультантом

Бывший президент США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах может предложить предпринимателю Илону Маску должность своего консультанта. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как сообщается в публикации, Трамп и Маск обсудили возможную консультативную роль миллиардера в случае избрания Трампа, что является «последним признаком того, что некогда холодные отношения между двумя мужчинами оттаяли».

По данным издания, Трамп и Маск в настоящее время еще не до конца проработали предложение, но оно может позволить бизнесмену влиять на безопасность границ США и экономику. WSJ связывает это с тем, что бизнесмен стал чаще комментировать в соцсетях эти темы.

Кроме того, предприниматель проинформировал экс-главу Белого дома о разработанном проекте по предотвращению фальсификации данных на выборах. Маск создал его совместно с инвестором-миллиардером Нельсоном Пельтцем.

Помимо этого, сообщает издание, бизнесмен вместе с его политическими союзниками «устраивает собрания влиятельных бизнес-лидеров по всей стране». Автор публикации считает, что это делается с целью убедить их не поддерживать переизбрание Джо Байдена.