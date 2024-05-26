США опять спрятали голову в песок

США по-прежнему не разрешают Киеву применять свое оружие для ударов по России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не поощряем и не способствуем нанесению ударов по российской территории с применением американского оружия», - сказал Кирби.

Ранее сообщалось, что десять западных стран дали свое согласие на то, чтобы Украина могла бить их оружием по военным объектам на территории России. Инициативу поддержали Франция, Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия и Эстония.