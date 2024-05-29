Иран передал хуситам очень мощное оружие

Тегеран передал хуситам оружие, «способное бросить вызов интересам США и Израиля в регионе», пишет иранское информагентство Tasnim.

«Иранская баллистическая ракета морского базирования Ghadr теперь доступна йеменским хуситам.

"Теперь эта ракета... стала оружием, способным бросить серьезный вызов интересам США и их главного союзника в регионе - сионистского режима», - говорится в сообщении.