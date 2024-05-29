Захарова обозвала представителя Белого дома

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "капитаном очевидностью" координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби после его слов о причастности Вашингтона к выработке формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

"Капитан очевидность", - сказала Захарова.

Ранее Кирби на специальном онлайн-брифинге для журналистов признал, что Белый дом вносил свой вклад в формулу мира.