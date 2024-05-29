Взрывы в Одессе
В Одессе прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.
Ранее ВСУ сообщили о летящей в сторону города ракете.
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В Одессе прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.
Ранее ВСУ сообщили о летящей в сторону города ракете.
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