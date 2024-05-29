Саркози: «Как могут воевать страны Бальзака и Толстого?»

Экс-президент Франции Николя Саркози предостерег от «эскалации войны в Украине» и заявил, что «не может представить» себе войну между Францией и Россией.

«В вопросе о возможности отправки военнослужащих в Украину позвольте мне высказать серьезные сомнения, — сказал Саркози в интервью газете Le Figaro. — Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну. Кто-то задумывался о последствиях этого?»

Он также выступил против включения Украины в НАТО и ЕС, допустив, однако, что Киев может получить гарантии безопасности.