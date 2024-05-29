МИД ответил ЕС: «Азербайджан мудр...»

МИД Азербайджана "полностью отвергает предвзятое заявление" о состоянии прав человека в Азербайджане, сделанное пресс-секретарем Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петером Стано. Об этом заявил руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Заявление представителя ЕС далеко от реальности и полно откровенных фальсификаций. Вопрос о лицах, задержанных в связи с рядом уголовных расследований, таких как незаконное финансирование определенных видов деятельности, незаконные финансовые операции и т.д. решается в рамках требований уголовно-исполнительной системы.

Призывы к Азербайджану освободить обвиняемых вместо того, чтобы ждать результатов уголовных дел и расследований, а также судебных решений, прямо противоречат правовым процедурам", - отметил представитель МИД.

A.Гаджизаде сказал, что обвинения в лишении задержанных медицинской и иной помощи "не имеют под собой оснований": "Все лица, которых упоминает представитель ЕС, получают необходимую помощь в установленном законом порядке.

Необоснованные публичные требования ЕС о помиловании определенных лиц на основе политических предпочтений ряда европейских стран и политиков ставят под сомнение истинную приверженность Европы верховенству закона".

"Азербайджан обладает достаточным опытом, знаниями, мудростью в этой области, поэтому не нуждается в советах и указаниях. Азербайджан и впредь будет продолжать выполнять свои международно-правовые обязательства и призывает определенные институты ЕС обратить внимание на грубые нарушения прав человека на территории союза, прекратить свое вмешательство и провокации против нашей страны", - подчеркнул пресс-секретарь.