Посол Германии приехал в Шушу и влюбился фото

Посол Германии в Баку Ральф Хорлеманн посетил Шушу, где встретился с представителем президента Азербайджана по Шушинскому району Айдыном Каримовым.

«У меня состоялась плодотворная встреча с представителем президента по Шушинскому району Айдыном Каримовым, и я многое узнал об усилиях по развитию и возвращению общины вынужденных переселенцев в Шушу. Я действительно влюбился в Шушу и был очень впечатлен ходом программы реконструкции. Я еще вернусь!» - написал дипломат в соцсети Х.