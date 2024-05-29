Посол Германии приехал в Шушу и влюбился фото
Посол Германии в Баку Ральф Хорлеманн посетил Шушу, где встретился с представителем президента Азербайджана по Шушинскому району Айдыном Каримовым.
«У меня состоялась плодотворная встреча с представителем президента по Шушинскому району Айдыном Каримовым, и я многое узнал об усилиях по развитию и возвращению общины вынужденных переселенцев в Шушу. Я действительно влюбился в Шушу и был очень впечатлен ходом программы реконструкции. Я еще вернусь!» - написал дипломат в соцсети Х.
I had a fruitful meeting with the SpRep for the Shusha District Aydin Karimov and learned a lot about development efforts + the return of Shusha’s IDP community. I really fell in love with Shusha + was very impressed with the progress of the reconstruction program. I’ll be back! pic.twitter.com/iticgMkG74— Ambassador Dr. Ralf Horlemann (@GerAmb_Baku) May 29, 2024