ОАЭ раскритиковали санкции против России

Антироссийские санкции «не оказывают никакого экономического влияния за пределами западных государств». Об этом заявил председатель ведущей на территории ОАЭ свободной экономической зоны Dubai Multi Commodities Centre Хамад Буамим, слова которого приводит Financial Times (FT).

По его мнению, главной уязвимостью западных санкций стал тот факт, что мировая экономика «не контролируется исключительно одной стороной мира»: «Это обстоятельство делает ограничения против России менее эффективными, чем прогнозировали их инициаторы. Если посмотреть на Запад, то за его пределами они совсем неэффективны», - сказал Буамим.

Он добавил, что «западные антироссийские санкции в перспективе могут замедлить темпы роста глобальной экономики, но не остановить ее». Введенные в отношении РФ ограничения, по его словам, «безусловно, осложняют мировую торговлю, но парализовать ее они не смогут».