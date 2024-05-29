Даже Шольц разрешает бить по России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился с тем, что Украине следует разрешить производить атаки оружием стран Запада вглубь российской территории. Соответствующее заявление сделало издание Politico, ссылаясь на собственные источники.

Пресс-секретарь Шольца Штеффен Хебестрайт заявил журналистам, что «оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией и могут распространяться и на территорию России». Но подробности о договоренностях с Киевом по использованию немецкого оружия Хебестрайт отставил конфиденциальными.

«Шольц выступает в пользу использования западного оружия против целей внутри России», - следует из материала. Журналисты газеты отмечают, что информацией об этом поделился осведомленный о позиции правительства ФРГ человек.

26 мая Шольц заявил, что выступает против использования Украиной западного оружия для ударов по территории РФ.