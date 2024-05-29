Облава на чеченцев во Франции

Национальная операция, проведенная судебной полицией Меца, прошла во вторник, 28 мая, в нескольких городах Франции. По словам источника, близкого к расследованию, рейды прошли одновременно в 12 городах, в том числе в Реймсе, Страсбурге и Тулузе. Это совместная операция рейда судебной полиции и оперативной бригады.

По данным источника France 3, полиция провела рейды в чеченской общине, некоторые члены которой известны своей террористической радикализацией. Утром во вторник были арестованы около десяти человек, один из которых был связан с убийцей школьного учителя Самюэля Пэти.