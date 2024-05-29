Греческий «Олимпиакос» выиграл футбольную Лигу конференций

В Афинах состоялся финальный матч Лиги конференций, в котором встречались греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина».

«Олимпиакос» - клуб из пригорода Афин Пирея – играл фактически в родных стенах. Греки добыли победу в дополнительное время. Единственный гол на 116-й минуте забил марокканец Аюб Эль-Кааби.

«Олимпиакос» впервые в своей истории стал обладателем еврокубка. А «Фиорентина» второй год подряд уступила в финале Лиги конференций.