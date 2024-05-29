Когда Грузия начнет применять закон об «иноагентах»

Неправительственные организации (НПО) в Грузии, которые, согласно закону об "иноагентах", будут получать более 20% финансирования из-за рубежа, начнут регистрировать в специальном реестре с сентября. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью грузинскому телеканалу "Имеди".

"После того как этот закон [об иноагентах] будет опубликован, надо будет создать электронный портал, где будут регистрироваться организации, также надо будет разработать формы для регистрации. Примерно в сентябре у организаций возникнет обязанность обратиться за регистрацией", - сказал Папуашвили.

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", что спровоцировало резкие заявления со стороны Евросоюза об угрозах приостановки интеграции страны в сообщество.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США введут санкции против властей Грузии, если в ней будет подорвана демократия. Президент республики Саломе Зурабишвили наложила 18 мая вето на закон. Парламент 28 мая преодолел вето президента.