Иран впереди планеты всей по казням

Число смертных казней в мире увеличилось на 31%, говорится в докладе Amnesty International. Зафиксировано 1 153 случая — это рекорд с 2015 года.

В пятерку по исполнению смертных приговоров в 2023 году вошли Китай, Иран, Саудовская Аравия, Сомали и США. При этом точных данных по КНР нет, так как смертная казнь в стране — это гостайна.

А вот на Иран пришлось 74% от всех известных случаев — там казнили 853 человека. Это почти вполовину больше, чем в 2022 году.

В США же число казней в прошлом году возросло на 33% — до 24 человек.