Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 03:12

Столица Индии в последние дни бьет рекорды: во вторник в Нью-Дели зафиксировали небывалые 49,9 градуса по Цельсию, а уже на следующий день, в среду, термометры показали 52,3 градуса. Пока в июне не пойдут муссонные дожди, сотням миллионов жителей самой населенной страны мира придется жить в настоящем аду. Водители автотранспорта жалуются, что руль обжигает им пальцы. Открывая краны с холодной водой, индийцы рискуют быть ошпарены кипятком. Те, кто имеет возможность принять нормальный душ, в считанные секунды утрачивают приобретенную свежесть.

Строители не могут работать большую часть дня: к арматуре невозможно прикоснуться. Хуже всего приходится бездомным, которым негде укрыться от жары, и уличным торговцам: если они уйдут с улиц, они не заработают себе и своим семьям на пропитание. В то же время товар, если это продукты или цветы, моментально портится при высокой температуре, нанося непоправимые убытки. Разговоры о глобальном потеплении давно перестали быть предметом шуток, как было когда-то: все в той или иной степени испытали на себе заметное изменение климата. Но есть места на планете, где и раньше было ужасно жарко, а теперь жарко просто невыносимо. Так, сорокаградусная температура в Нью-Дели с марта по июнь считалась в порядке веще, но сейчас, как мы видим, речь идет о пятидесятиградусной. Прежние рекорды фиксировались в пустынном и засушливом штате Раджастхан на северо-западе Индии. Здесь в мае 2016 года случилась температура в 51 градус, побив долго державшийся максимум в 50,6%, тоже отмеченный в Раджастхане. Но вот теперь адские температуры пожаловали в центр Индии, в Нью-Дели, это результат перемещения раскаленного воздуха как раз с северо-запада, из тамошних пустынь. В больших городах, «каменных джунглях», лишенных растительности, при большой плотности людей, транспорта и промышленности, температура заметно выше, чем в сельской местности. Огромное скопление населения – а в Нью-Дели живут 30 миллионов людей – ко всему прочему создает огромную проблему нехватки воды, резко возрастающую при запредельных температурах.