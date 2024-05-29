США торжественно открыли новый завод артиллерийских снарядов

В городе Мескит, штат Техас, рядом с Далласом, открылся новый завод по производству корпусов снарядов калибра 155 мм, сообщают Reuters и New York Times. Из сообщений следует, что завод открыли, но он пока не начал производство. Завод построен с нуля на месте бывшего склада. Он будет выпускать металлические корпуса снарядов. Взрывчатым веществом они начиняются на единственном пока военном заводе в Берлингтоне, штат Индиана (еще одно предприятие такого профиля строится в Арканзасе, и Пентагон планирует частично расконсервировать еще один завод в Канзасе, пишет New York Times).

Завод в Меските будет способен производить до 30 тыс. заготовок снарядов в месяц, пишет New York Times. Строительство заняло 10 месяцев и финансировалось из дополнительных военных бюджетов, которые были приняты в 2022-23 годах. Половина сотрудников перейдут с другого оружейного завода в соседнем Гарланде. Управлять заводом будет компания General Dynamics, однако владеть им будет Министерство обороны США, пишет Reuters.



Война в Украине (позже также в секторе Газа) привела к резкому росту расхода артиллерийских боеприпасов и потребовала нарастить производство. США планируют производить по 100 тыс. снарядов 155-го калибра в месяц к концу 2025 года.



Сейчас металлические корпуса снарядов в США производятся на двух заводах в Пенсильвании — в Скрэнтоне и Уилкс-Барре. Они выпускают 36 тыс. единиц в месяц, пишет New York Times. Ожидается, что позже к производству снарядов также подключится компания IMT, базирующая в Огайо, что и позволит достичь планового показателя.