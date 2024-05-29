В спортивном зале Азербайджанского технического университета завершился чемпионат страны по баскетболу среди женщин.

Сначала в матче за 3-е место встретились «Гарадаг» и «Хырдалан». Со счетом 51:49 победила команда «Хырдалан».

А в финале Женской лиги играли «Нефтчи» и «Азстарс». «Нефтчи» не оставил шансов соперницам, победив со счетом 93:29.

Лучшим игроком финала была названа баскетболистка «Нефтчи» Ангелина Исмайлова.

Таким образом, «Нефтчи» стал победителем первого женского чемпионата Азербайджана, проходившего по системе плей-офф.