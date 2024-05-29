Эльнур Мамедов, отдел экономики 05:07

Пять лет назад при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой при Министерстве труда и социальной защиты населения было открыто Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения, а также его первый Центр, обеспечивший в Азербайджане оказание государственных социальных услуг по модели DOST. По инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и в результате реализации концепции DOST, населению нашей страны вот уже пять лет оказываются 159 социальных услуг по пятнадцати направлениям в сферах труда, занятости, инвалидности, реабилитации, социальной защиты и социального обеспечения. Причем все это осуществляется через «единое окно», в современной форме, оперативно и полностью прозрачно.

В настоящее время в стране действуют семь региональных центров DOST – пять в Баку, один в Апшероне и один в Барде. В качестве первого шага по созданию услуг DOST в освобожденных от оккупации регионах, в мае 2022 года в селе Агали Зангиланского района был сдан в эксплуатацию первый пункт услуг Smart DOST. Отметим также, что в открытый в прошлом году в Барде Карабахский региональный центр DOST входят девять административных районов, среди которых есть районы, освобожденные от оккупации. Судя по индивидуальным оценкам, который были даны каждым из 2,6 миллиона граждан Азербайджанской Республики, воспользовавшихся за прошедшие пять лет услугами DOST, показатель удовлетворенности граждан социальными услугами составляет 98,2 процента. Также не может не радовать тот факт, что для расширения деятельности сети DOST на всю страну предусмотрено создание семнадцати новых Центров и пятидесяти пяти филиалов. В настоящее время проводятся проектные и ремонтно-строительные работы для создания необходимой инфраструктуры услуг DOST в Нахчыване, Шуше, Губе, Сабирабаде, Сумгаите, Гяндже и Масаллах.