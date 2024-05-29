По инициативе Алиевых: современно, оперативно, прозрачно наш комментарий
Пять лет назад при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой при Министерстве труда и социальной защиты населения было открыто Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения, а также его первый Центр, обеспечивший в Азербайджане оказание государственных социальных услуг по модели DOST.
По инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и в результате реализации концепции DOST, населению нашей страны вот уже пять лет оказываются 159 социальных услуг по пятнадцати направлениям в сферах труда, занятости, инвалидности, реабилитации, социальной защиты и социального обеспечения. Причем все это осуществляется через «единое окно», в современной форме, оперативно и полностью прозрачно.
В настоящее время в стране действуют семь региональных центров DOST – пять в Баку, один в Апшероне и один в Барде.
В качестве первого шага по созданию услуг DOST в освобожденных от оккупации регионах, в мае 2022 года в селе Агали Зангиланского района был сдан в эксплуатацию первый пункт услуг Smart DOST. Отметим также, что в открытый в прошлом году в Барде Карабахский региональный центр DOST входят девять административных районов, среди которых есть районы, освобожденные от оккупации.
Судя по индивидуальным оценкам, который были даны каждым из 2,6 миллиона граждан Азербайджанской Республики, воспользовавшихся за прошедшие пять лет услугами DOST, показатель удовлетворенности граждан социальными услугами составляет 98,2 процента.
Также не может не радовать тот факт, что для расширения деятельности сети DOST на всю страну предусмотрено создание семнадцати новых Центров и пятидесяти пяти филиалов.
В настоящее время проводятся проектные и ремонтно-строительные работы для создания необходимой инфраструктуры услуг DOST в Нахчыване, Шуше, Губе, Сабирабаде, Сумгаите, Гяндже и Масаллах.
Уместно отметить, что сама концепция DOST, как уникальный образец эффективного управления в сфере социальных услуг, вызывает растущий интерес и на международном уровне. В данный момент опыт DOST пристально изучают десятки стран мира, также растет число государств, проявляющих интерес к внедрению азербайджанского опыта.
Как уже писал haqqin.az, DOST удостоен наград многих авторитетных международных структур, в том числе, Международной ассоциации социального обеспечения и Европейской социальной сети. Он также представлен миру, как одна из лучших моделей социальной поддержки. Характерно, что таких высоких наград впервые удостоена структура государства, не являющегося членом Европейского Союза.
В целом же, на данный момент Агентство DOST имеет 30 международных премий и престижных сертификатов.
Касаясь успехов самой концепции ДОСТ, президент Ильхам Алиев отметил, что в его центрах, практически, полностью отражена современная политика Азербайджана – реформирование, инновации, борьба с коррупцией и взяточничеством, новые технологии, привлечение молодежи, деятельность волонтеров…
Другими словами, эти центры являются сегодня лицом современной Азербайджанской Республики.
Если же обратить внимание на направления деятельности центров ДОСТ, то нетрудно заметить, что они также играют очень важную роль в расширении волонтерского движения в стране, позволяя добровольцам получать опыт в сфере обслуживания и деловые навыки, делать первые, успешные шаги на пути личностного развития и карьеры.
Отрадно, что свой вклад в работу по приему гражданского населения, его информированию и направлению к окнам обслуживания внесли уже более 4.800 человек, участвующих на добровольных началах в программе «Волонтеры ДОСТ».