Лавров: «США стали соучастниками преступлений Киева»

В Москве считают, что США стали соучастниками преступлений Киева, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о ракетных ударах Киева по российским городам.

"В американской стратегии национальной безопасности Россия названа непосредственной угрозой. США и НАТО прямо говорят о том, что их цель - нанести нашей стране "стратегическое поражение". В этом контексте судьба гражданского населения российских городов не интересует Белый дом, который стал соучастником преступлений киевского режима", - сказал Лавров.