Властям России необходимо резко усилить свою «политику сдерживания — устрашения» и провести «демонстрационный ядерный взрыв», чтобы остановить дальнейшее вовлечение Запада в войну в Украине. Об этом говорится в статье политолога, одним из ведущих пропагандистского ток-шоу «Большая игра» на Первом канале Дмитрия Суслова, опубликованной в журнале «Профиль».

В материале «Пора подумать о демонстрационном ядерном взрыве», выдержки из которого приводит «Медуза», автор пишет, что ситуация в Украине идет к тому, что США и их союзники в ближайшее время могут позволить Киеву атаковать Россию с помощью западного оружия. Такое решение выведет войну на новый уровень и будет означать прямое вступление США и НАТО в войну против России, считает Суслов.

По его словам, Москва должна предупредить страны Запада о том, что оставляет за собой право наносить удары по любым их объектам, а при неядерном ударе Вашингтона или НАТО по российской территории должна использовать ядерное оружие.

«Для подтверждения серьезности намерений России и убеждения наших оппонентов в готовности Москвы пойти на эскалацию стоит подумать о проведении демонстрационного (то есть не боевого) ядерного взрыва. Политико-психологический эффект от ядерного гриба, который в прямом эфире покажут все телеканалы мира, надеюсь, вернет западным политикам то единственное, что предотвращало войны между великими державами после 1945 года, и что они сейчас по большей части утратили, — страх перед ядерной войной», — говорится в заключении статьи Суслова.

В июне 2023 года политолог Сергей Караганов, вместе с которым Дмитрий Суслов работает в Высшей школе экономики (ВШЭ) и Совете по внешней и оборонной политике (СВОП), опубликовал в журнале «Профиль» статью под названием «Тяжкое, но необходимое решение». Среди прочего там говорилось, что Россия для победы в Украине должна нанести «превентивный ядерный удар» по Европе, чтобы «сломить волю Запада». По мнению Караганова, это не привело бы к глобальной ядерной войне, так как США не вступились бы за союзников.