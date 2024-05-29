В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Шуша.

30 мая очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Шуша из Гарадагского района Баку. На этом этапе в Шушу возвращаются еще 15 семей – 57 человек.

К настоящему времени в Шуше обеспечено постоянное проживание 105 семей, или 406 человек.