Китай намерен помочь Сирии

Власти КНР окажут поддержку усилиям Сирии в защите суверенитета и территориальной целостности, а также будут содействовать ее экономическому развитию, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом в Пекине.

«Китай поддерживает Сирию, которая отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. Мы поддерживаем [усилия] сирийского правительства по обеспечению национальной безопасности, стабильности и развития», - приводятся слова Ван И на сайте МИД КНР.

По словам китайского дипломата, Пекин готов делать все возможное, чтобы способствовать экономическому росту Сирии, и будет помогать ей «в борьбе с терроризмом». Он отметил, что за последние годы Дамаск добился успехов в восстановлении страны.

Глава МИД Китая добавил, что китайское правительство будет выступать на стороне Сирии в Совете Безопасности ООН и на других площадках многостороннего взаимодействия, «играть конструктивную роль в улучшении отношений между сирийской стороной и государствами региона».