Помощник президента назвал число жертв армянского минного террора

Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев опубликовал информацию о числе жертв минных инцидентов. Соответствующую инфографику помощник президента прикрепил к своему посту на странице в соцсети Х.

«Число жертв минных инцидентов в Азербайджане продолжает расти. В основном жертвами становятся невинные гражданские лица и саперы. Армения установила миллионы мин на ранее оккупированных азербайджанских землях», - написал Гаджиев.