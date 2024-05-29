Помощник президента назвал число жертв армянского минного террора
Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев опубликовал информацию о числе жертв минных инцидентов. Соответствующую инфографику помощник президента прикрепил к своему посту на странице в соцсети Х.
«Число жертв минных инцидентов в Азербайджане продолжает расти. В основном жертвами становятся невинные гражданские лица и саперы. Армения установила миллионы мин на ранее оккупированных азербайджанских землях», - написал Гаджиев.
Mine victims of Azerbaijan continues to grow. Innocent civilians and landmine clearance operatives are main victims. Armenia implanted millions of #landmines in the formerly occupied lands of Azerbaijan. pic.twitter.com/3Hh13BdrAT— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) May 30, 2024