Встречи главы Минздрава Азербайджана в Женеве фото
В штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве продолжает свою работу 77-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. В рамках сессии делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым провела ряд двусторонних встреч.
Так, состоялась встреча с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге. Также проведены встречи с делегациями во главе с министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджой, исполняющим обязанности министра здравоохранения Узбекистана Асилбеком Худаяровым, министром общественного здравоохранения Кубы Хосе Анхелем Порталом Мирандой, министром здравоохранения Казахстана Акмарал Альназаровой, министром здравоохранения Кыргызстана Алымкадыром Бейшеналиевым и министром здравоохранения Нидерландов Пиой Дийкстрой.
Помимо этого, проведены двусторонние встречи с исполнительным директором партнерства «Остановить туберкулез» (Stop TB Partnership) Лучикой Дитиу, руководителем подразделения по управлению грантами Глобального фонда Марком Эдингтоном и вице-президентом, глобальным директором по взаимодействию с правительственными и общественными структурами компании Royal Philips Ян-Виллемом Шейгрондом.
На встречах, в первую очередь, азербайджанской делегации были адресованы поздравления по случаю Дня Независимости республики и проведения в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Отметив важность такого престижного мероприятия, как COP29, было особо подчеркнуто, что Азербайджан всегда на самом высоком уровне достойно принимает и организует международные мероприятия.
Было доведено до внимания, что Азербайджан придает большое значение взаимному сотрудничеству со специализированными международными организациями здравоохранения, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения. Была выражена уверенность в том, что в будущем будут успешно реализованы инициативы, имеющие большое значение для здоровья граждан.
На встречах, состоявшихся с министрами тюркоязычных стран, была подчеркнута исключительная роль глав государств в развитии дружественных отношений между нашими народами. Кроме того, имеется большой потенциал для развития отношений в сфере здравоохранения.
Была отмечена важность организованного в Ташкенте «Узбекистано-азербайджанской декады здравоохранения» и приуроченного к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, в рамках которого медицинские специалисты Азербайджана совместно с узбекскими коллегами провели более 100 хирургических операций. Также выражен интерес к применению в нашей стране казахстанского опыта в сфере аккредитации и контроля качества медицинских учреждений. Опыт цифровых решений, применяемых Азербайджаном в сфере здравоохранения в последние годы, представляет большой интерес для Казахстана. Также обсуждены перспективы азербайджано-казахстанского сотрудничества в области биологической безопасности. Состоялись полезные дискуссии о сотрудничестве с Кыргызстаном в сфере трансплантологии и возможностях применения успешного опыта Азербайджана в этом направлении.
Отметив важность азербайджано-кубинского Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинской науки, было подчеркнуто, что документ сыграет важную роль в повышении потенциала здравоохранения наших стран. В то же время система здравоохранения Нидерландов, благодаря сочетанию высококвалифицированных врачей и современных медицинских учреждений, по праву считается одной из лучших в Европе.
В ходе встреч высоко оценены меры, предпринятые в направлении ликвидации малярии в Азербайджане. Было подчеркнуто успешное выполнение Азербайджаном программ по борьбе с инфекционными заболеваниями, в том числе с туберкулезом.
На встречах состоялся широкий спектр мнений по вопросам применения высокотехнологичного медицинского оборудования в здравоохранении Азербайджана и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.