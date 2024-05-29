10:07

В штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве продолжает свою работу 77-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. В рамках сессии делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым провела ряд двусторонних встреч. Так, состоялась встреча с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге. Также проведены встречи с делегациями во главе с министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджой, исполняющим обязанности министра здравоохранения Узбекистана Асилбеком Худаяровым, министром общественного здравоохранения Кубы Хосе Анхелем Порталом Мирандой, министром здравоохранения Казахстана Акмарал Альназаровой, министром здравоохранения Кыргызстана Алымкадыром Бейшеналиевым и министром здравоохранения Нидерландов Пиой Дийкстрой.

Помимо этого, проведены двусторонние встречи с исполнительным директором партнерства «Остановить туберкулез» (Stop TB Partnership) Лучикой Дитиу, руководителем подразделения по управлению грантами Глобального фонда Марком Эдингтоном и вице-президентом, глобальным директором по взаимодействию с правительственными и общественными структурами компании Royal Philips Ян-Виллемом Шейгрондом. На встречах, в первую очередь, азербайджанской делегации были адресованы поздравления по случаю Дня Независимости республики и проведения в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Отметив важность такого престижного мероприятия, как COP29, было особо подчеркнуто, что Азербайджан всегда на самом высоком уровне достойно принимает и организует международные мероприятия. Было доведено до внимания, что Азербайджан придает большое значение взаимному сотрудничеству со специализированными международными организациями здравоохранения, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения. Была выражена уверенность в том, что в будущем будут успешно реализованы инициативы, имеющие большое значение для здоровья граждан.