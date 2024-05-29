ХАМАС опустошил банки в секторе Газа

Боевики палестинского движения ХАМАС похитили из банков в секторе Газа свыше 400 млн шекелей (около $108,04 млн). Об этом в соцсети X сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри.

"Мы публикуем документ, написанный высокопоставленным официальным лицом ХАМАС, который свидетельствует: после того как ХАМАС столкнулся с финансовыми трудностями во время войны, террористы организации вломились в отделения Банка Палестины в Газе и похитили более 400 млн шекелей", - написал официальный представитель ЦАХАЛ.

Как отметил Эдри, Армии обороны Израиля известно по меньшей мере о трех случаях похищения денежных средств из отделений и штаб-квартиры Банка Палестины.