Умерла Анастасия Заворотнюк

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», - говорится в сообщении на странице актрисы в социальной сети Instagram.

В 1993 году Заворотнюк, окончив Школу-студию МХАТ, стала актрисой театра-студии под руководством Олега Табакова и за десять лет работы в театре она сыграла в 29 спектаклях. С середины августа 2019 года прекратила участвовать в театральных постановках. Позже в СМИ появилась информация о том, что актриса проходит курс лечения. В мае 2020 года стало известно, что у Заворотнюк обнаружена опухоль головного мозга.