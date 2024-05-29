Ожидается мощная геомагнитная буря

С 20:00 31 мая до 14:00 1 июня ожидается геомагнитная буря. Об этом сообщили на кафедре астрофизики факультета физики Бакинского государственного университета (БГУ).

"Коэффициент, показывающий геомагнитные условия в этот период, составит 6 (на уровне G2) по 10-балльной системе. Буря окажет влияние на более высокие географические широты", - говорится в сообщении.

По данным Gismeteo, сила магнитной бури 31 мая может достичь шести баллов, а в субботу снизится до пяти баллов.

Вечером 29 мая ученые зафиксировали новую сильную вспышку на Солнце. Она случилась в той области светила, где не так давно уже происходили сильные взрывы. Специалисты уточняли, что в зоне прямого воздействия на Землю эта область Солнца окажется примерно начиная с субботы.

Во время магнитных бурь эксперты советуют метеозависимым людям соблюдать особую осторожность и не допускать физических перегрузок.