Американцев обеспокоили удары Украины по российским РЛС

Настороженность США по причине ударов Украины по российским системам раннего предупреждения о ракетно-ядерном нападении может "опасно обеспокоить" Москву в то время, когда Белый дом оценивает снятие ограничений на использование американского оружия в трансграничных атаках.

По данным WP, «Вашингтон выразил Киеву свою обеспокоенность двумя попытками атак на радиолокационные станции, которые обеспечивают обычную противовоздушную оборону, а также предупреждения о ядерных пусках со стороны Запада, произошедших на прошлой неделе. По крайней мере один удар в Армавире, на юго-востоке Краснодарского края России, похоже, нанес определенный ущерб».

«Эти объекты не были задействованы в поддержке войны России против Украины», - сказал американский чиновник. Но они являются чувствительными местами, поскольку Россия может считать, что ее стратегические силы сдерживания являются мишенью, что может подорвать способность России поддерживать ядерное сдерживание против Соединенных Штатов».

Есть в статье The Washington Post и высказывание украинского чиновника, который знаком с этим вопросом. Он заявил, что Россия использовала радиолокационные станции для мониторинга деятельности украинских военных, в частности, использования Киевом воздушного оружия, такого как беспилотники и ракеты. Чиновник на условиях анонимности подтвердил, что за удары ответственно Главное управление военной разведки Украины.

Украинский чиновник заявил WP, что целью ударов было ослабить способность России отслеживать деятельность украинских военных на юге Украины. Беспилотник, который нацелился на РЛС под Орском, в Оренбургской области России вдоль северной границы Казахстана, пролетел более 1100 миль, что делает его одной из самых глубоких попыток нанесения ударов по территории России. Украинский чиновник отказался сообщить изданию, нанес ли удар 26 мая какой-либо ущерб.

По данным издания, американские чиновники заявили, что они сочувствуют судьбе Украины - представители администрации активно взвешивают, стоит ли снимать ограничения на использование предоставленного США оружия для нанесения ударов по территории России. Но если российская система раннего предупреждения будет ослеплена украинскими атаками даже частично, это может повредить стратегической стабильности в отношениях между Вашингтоном и Москвой, сказал американский чиновник.

Сообщается, что некоторые аналитики были озадачены выбором целей. По их словам, в то время как Краснодар находится достаточно близко к Украине, чтобы отслеживать ракеты и беспилотники, радиолокационная станция под Орском сосредоточена на Ближнем Востоке и Китае.