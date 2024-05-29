Британский парламент распущен

Британский парламент сегодня прекратил работу в связи с проведением 4 июля всеобщих выборов, сообщается на парламентском сайте.

"Роспуск парламента состоялся в четверг, 30 мая 2024 года. Все дела в Палате общин и Палате лордов завершены. В настоящее время нет депутатов, все места в Палате общин остаются вакантными до окончания всеобщих выборов 4 июля 2024 года", - говорится в сообщении, распространенном на сайте.

Роспуск парламента перед выборами - стандартная процедура. Sky News отмечает, что парламент распустили сразу после наступления полуночи.