Россия увеличивает число войск в Харьковской области Украины, но этих сил недостаточно для полномасштабного наступления, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Противник продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелеча − Липцы и в районе Волчанска путем переброски дополнительных полков и бригад с других направлений и с полигонов. Впрочем, этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны», - предполагает Сырский.

Он отметил, что действия россиян затруднены из-за переброски украинских резервов на угрожающие направления и усиления обороны. На снижение наступательных возможностей россиян также, по его словам, повлияло создание резерва боеприпасов и эффективное поражение оккупантов.

Из-за этого, по мнению Сырского, россияне перешли к тактике поражения украинских позиций с помощью артиллерии и ударов КАБами.

Он добавил, что сейчас военное руководство Украины принимает «неотложные меры по совершенствованию системы управления противовоздушной обороны, ее автоматизации и сочетания с огневыми средствами сухопутных войск в комплексе с системой РЭБ».