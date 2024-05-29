Европейские страны хотят «наказать» Орбана

Лидеры некоторых стран - участниц ЕС собираются "наказать" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его позиции по Украине, предоставив венграм меньше влиятельных должностей в будущем составе Еврокомиссии (ЕК). Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

Как отметил один из собеседников газеты, в ЕС полагают, что "не может быть и речи" о том, чтобы сохранить за представителями Венгрии какие-либо важные посты в ЕК. В частности, критики Орбана собираются не допустить переназначения венгерского дипломата Оливера Вархели в качестве еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства ЕС. При этом нежелательным вариантом для них стало бы назначение и любого другого венгра на указанную должность, добавил источник Politico.

По данным издания, в число европейских политиков, выступающих за сокращение представительства Венгрии в ЕК, входит ее нынешняя глава Урсула фон дер Ляйен, которая неоднократно подвергалась критике со стороны Орбана.

23 мая Орбан выразил надежду, что страны Запада воздержатся от отправки своих войск в Украину и передачи ей вооружений, с помощью которых можно будет наносить удары по целям в глубине территории России. Кроме того, Венгрия ранее неоднократно блокировала выделение траншей военной помощи Киеву по линии ЕС.