Баку и Тегеран обсудили реализацию договоренностей

Состоялся телефонный разговор между заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и министром дорог и городского развития Ирана Мехрдадом Базрпашем. Об этом сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

В ходе беседы стороны подчеркнули важность реализации договоренностей, достигнутых на встрече президентов двух стран на плотине "Гыз Галасы".

Также в телефонном разговоре заместитель премьер-министра Азербайджана выразил соболезнования иранской стороне в связи с кончиной президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его официальных лиц в результате крушения вертолета.

Мехрдад Базрпаш поблагодарил высокопоставленных официальных лиц Азербайджана за участие в церемонии прощания с президентом Ирана в посольстве Ирана в Азербайджане и в Тегеране.

Отметим, что между Ираном и Азербайджаном было проведено мероприятие, связанное с вводом в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытием гидроузла "Гыз Галасы".

Иранская сторона отмечает, что на гидроузел "Гыз Галасы" были потрачены средства в размере 5,5 триллиона риалов (около 131 миллиона долларов США). Эта водная плотина будет регулировать 2 миллиарда кубометров воды в год (1 миллиард кубометров для Азербайджана, 1 миллиард кубометров для Ирана).