Из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) следует, что Азербайджан по количеству выявленных случаев заболевания корью в Европейском регионе уступил лишь Казахстану. Так, с апреля 2023 по март 2024 года в стране было зафиксировано 28 855 случаев заражения корью. В Казахстане 36 292 случая.

Почти половина зарегистрированных в 2023 году случаев заражения корью произошла среди детей в возрасте до пяти лет, что отражает рост числа детей, пропустивших плановые прививки против этой и других болезней, предупреждаемых с помощью вакцинации, отметили в ВОЗ.

Так, среди заразившихся в упомянутой возрастной группе более трех четвертей не получили никаких доз прививки от кори, а около 99% — не получили две дозы коревой вакцины, которая обеспечивает необходимую защиту.