Полиция Армения стянула крупные силы к зданию правительства страны перед акцией протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна.

Армянские СМИ сообщают, что между полицейскими и протестующими, произошла потасовка после того, как полицейские призвали граждан покинуть проезжую часть дороги. В результате были подвергнуты приводы несколько граждан.

По данным армянских изданий, на данный момент движение практически по всем улицам центра Еревана парализовано.

Группа протестующих направилась к Дому правительства, где проходит заседание кабмина. Остальным архиепископ Баграт поручил оставаться на дороге.

Вечером в среду Баграт Галстанян призвал своих сторонников въехать на площадь Республики перед зданием правительства на своих автомобилях и заблокировать все входы и выходы.