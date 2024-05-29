МИД Ирана и Армении на связи
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.
В разговоре Арарат Мирзоян вновь выразил соболезнования Али Багери в связи с гибелью президента Ирана, министра иностранных дел и сопровождавших их лиц и выразил поддержку.
Стороны подчеркнули, что добрососедские отношения между Арменией и Ираном будут носить продолжительный характер. Также дипломаты обсудили двустороннюю и региональную повестку, а также выразили взаимную готовность к реализации текущих программ.
Иранская сторона также выразила соболезнования и поддержку в связи с со стихийным бедствием в Тавушской и Лорийской областях Армении.