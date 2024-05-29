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В современных условиях быстрого развития бизнеса эффективная работа отдела продаж является залогом успеха. Модуль продаж от Cubics - это комплексное программное решение, разработанное для расширения возможностей отдела продаж в целом, которая помогает достичь новых целей в реализации.

Решения Cubics эффективны в розничной торговле, так как помогают избавиться от длинных кассовых очередей и осуществлять сделки без лишних усилий, при этом уменьшая нагрузку на персонал. Это в свою очередь приводит к оказанию индивидуального обслуживания клиентов и расширению возможностей продаж. Управления товарными запасами в режиме реального времени исключает шанс упущения продаж, а оптимизированный заказ предотвращает возникновение дефицита товаров и повышает рентабельность в целом. С помощью интегрированного модуля CRM в системе Cubics можно персонализировать взаимодействия с клиентами. Отслеживание историй покупок позволяет запускать целевые рекламные кампании, рекомендовать интересные клиенту товары непосредственно во время продаж и таким образом формировать лояльность клиентов.