Максимизируйте продажи с цифровыми решениями от Cubics фото
В современных условиях быстрого развития бизнеса эффективная работа отдела продаж является залогом успеха. Модуль продаж от Cubics - это комплексное программное решение, разработанное для расширения возможностей отдела продаж в целом, которая помогает достичь новых целей в реализации.
Решения Cubics эффективны в розничной торговле, так как помогают избавиться от длинных кассовых очередей и осуществлять сделки без лишних усилий, при этом уменьшая нагрузку на персонал. Это в свою очередь приводит к оказанию индивидуального обслуживания клиентов и расширению возможностей продаж. Управления товарными запасами в режиме реального времени исключает шанс упущения продаж, а оптимизированный заказ предотвращает возникновение дефицита товаров и повышает рентабельность в целом. С помощью интегрированного модуля CRM в системе Cubics можно персонализировать взаимодействия с клиентами. Отслеживание историй покупок позволяет запускать целевые рекламные кампании, рекомендовать интересные клиенту товары непосредственно во время продаж и таким образом формировать лояльность клиентов.
Касательно корпоративных продаж, Cubics оптимизирует процесс управления лидами, позволяя принимать решения на основе анализа данных, что приводит к упрощению процесса обработки запросов. Отслеживание текущего состояния запросов на всех этапах воронки продаж дает возможность эффективно перераспределять лиды, назначать для них нужных продавцов и ускорять закрытие сделок. Cubics также позволяет получить ценные сведения о взаимодействии с клиентами, которые отображаются в истории благодаря интегрированной внутренней системе CRM. Тут также можно анализировать клиентов по различным параметрам, приоритезировать их и оптимизировать стратегию продаж в целом для получения максимальной рентабельности.
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