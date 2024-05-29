Банк Республика – один из ведущих банков, динамично и устойчиво развивающегося Азербайджана. Именно такими словами азербайджанский банк был представлен в столице Армении Ереване во время вручения награды со стороны Европейского банка реконструкции и развития (EBRD).

Награда была присуждена на торжественной церемонии, прошедшей во время ежегодного собрания EBRD по итогам 2023 года.

Данная награда свидетельствует о ежегодно возрастающей эффективности сотрудничества между EBRD и Банком Республика в области торгового финансирования. Отметим что наряду с этим банк также успешно сотрудничает с EBRD в области финансирования агро, малого и среднего бизнеса в Азербайджане.

Это еще раз подтверждает, что Банк Республика успешно реализовывает свою миссию по поддержке предпринимательства в стране, важной частью которой является финансирование внешнеторговых операций.