Банк Республика приятно удивил: первое место в Ереване! фото; видео
Банк Республика – один из ведущих банков, динамично и устойчиво развивающегося Азербайджана. Именно такими словами азербайджанский банк был представлен в столице Армении Ереване во время вручения награды со стороны Европейского банка реконструкции и развития (EBRD).
Награда была присуждена на торжественной церемонии, прошедшей во время ежегодного собрания EBRD по итогам 2023 года.
Данная награда свидетельствует о ежегодно возрастающей эффективности сотрудничества между EBRD и Банком Республика в области торгового финансирования. Отметим что наряду с этим банк также успешно сотрудничает с EBRD в области финансирования агро, малого и среднего бизнеса в Азербайджане.
Это еще раз подтверждает, что Банк Республика успешно реализовывает свою миссию по поддержке предпринимательства в стране, важной частью которой является финансирование внешнеторговых операций.
Банк Республика имеет обширную региональную сеть и является одним из 5 крупнейших банков Азербайджана. Развитие международного сотрудничества является одним из приоритетных направлений деятельности банка. Сегодня среди международных партнеров банка более 30 финансовых институтов по всему миру.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.