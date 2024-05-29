НАТО: Киев защищается, а мы помогаем

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Украина уже имеет возможности для нанесения ударов западным оружием по военным объектам на территории РФ. Об этом он сказал в интервью испанскому изданию La Vanguardia.

«Право на самооборону закреплено в Уставе ООН. Часть союзников никогда не вводили ограничений. Например, Великобритания с крылатыми ракетами. Так что это то, что уже происходит. Киев имеет право на защиту. А мы имеем право помочь ему реализовать это право. В том числе посредством атак на законные военные объекты в России», - добавил генеральный секретарь НАТО.