Представитель Госдепа о мире между Баку и Ереваном: Блинкен лично уделяет особое внимание...

Партнерские отношения между США и Азербайджаном существуют на протяжении тридцати двух лет, это партнерство основано на дружбе, общих интересах и взаимном уважении, заявил заместитель помощника госсекретаря США Джошуа Хак, выступая на приеме в Вашингтоне, посвященном 28 Мая – Дню независимости и 26 июня – Дню Вооруженных сил Азербайджана, организованному посольством Азербайджана в США.

По словам Хака, в течение этих лет Азербайджан и США действовали вместе в борьбе с терроризмом и экстремизмом, совместно работали в сфере экспорта азербайджанского газа и нефти на западный рынок.

По словам представителя Госдепартамента, госсекретарь Энтони Блинкен лично уделяет особое внимание развитию этих отношений, а также усилиям по достижению справедливого и прочного мира между Арменией и Азербайджаном.

Хак еще раз подтвердил, что США поддерживают независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.