Кобахидзе: Майдана в Грузии не будет

Майдана в Грузии не будет. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе и назвал несерьезным шагом участие в митинге оппозиции в Тбилиси министров иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии, передают грузинские СМИ.

"Когда министр иностранных дел участвует в митинге оппозиции в Грузии без ведома своего правительства, это свидетельствует о несерьезности, которая проявляется в этой структуре, но это, конечно, их дело", - сказал Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов.

Премьер ответил и на вопрос о высказанных зарубежными политиками параллелях между украинским Майданом и событиями последних недель в Тбилиси.

"Я хочу сказать всем – Майдана в Грузии никто не дождется", – заявил Кобахидзе.

Он напомнил последствия Майдана для Украины.

"Тогда после Майдана дважды реально назначили со стороны украинские власти. В конечном счете тот, кто назначал эти власти, никакой ответственности не понес за последующие события. Украина до 2013 года была государством с территориальной целостностью и экономикой в 200 миллиардов долларов. Сегодня Украина обрушена, и опять-таки за это никто не несет ответственности", - сказал Кобахидзе.

По его словам, грузинские власти берут на себя ответственность за развитие страны.