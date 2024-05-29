В Германии призывают начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Правительство Германии считает, что Киев выполнил все условия для начала в июне переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, сообщила госминистр ФРГ по делам Европы Анна Люрман.

«С точки зрения правительства Германии, Украина отвечает всем требованиям для начала в июне переговоров о вступлении в ЕС. Поэтому мы призываем все государства-члены быстро согласовать переговорные рамки», - заявила Анна Люрман.

В декабре 2023 года по итогам саммита ЕС было принято решение начать переговоры с Украиной и Молдовой об их вступлении в Евросоюз. За начало переговорного процесса проголосовали представители всех стран-членов ЕС, за исключением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который покинул зал до голосования, тем самым формально воздержавшись от участия в нем.