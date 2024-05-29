В Турции повторные выборы

В трех районах и четырех поселках Турции 2 июня пройдут повторные муниципальные выборы, в которых примут участие 50 тысяч человек. Решение о повторных выборах было принято в результате протестов после выборов 31 марта.

Согласно решению Высшего избирательного совета (ВИК), в воскресенье, 2 июня, пройдут выборы мэров Гюзельюрта Аксарайского района, Пынарбаши провинции Кайсери, Хилванского округа Шанлыурфы, Йылдызели Гюнейкая округа Сивас, Мазгирт Акпазар провинции Тунджели, а также поселках Аксарайыштаран и Аксарай.