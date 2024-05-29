Как сообщает корреспондент haqqin.az, пострадавшие – Турал Насимиев, Камиль Ахмедов и Рамиль Дадашев – подали в суд письменное ходатайство об изменении меры пресечения для Айсель Мамедовой с домашнего ареста на заключение под стражу и арест в зале суда. В частности, Ахмедов рассказал, что из-за действий Мамедовой потерял жену: «Мамедова спокойно спит у себя дома, а мы с сыном остались на улице. Из 23 тысяч манатов нам вернули только 10 тысяч. Я хочу, чтобы ее арестовали».

Отметим, что изначально под стражу была заключена только обвиняемая Нурида Сеидова. Айнур Байрамову и Айсель Мамедову отпустили под домашний арест при условии возмещения ущерба на время следствия. На одном из предыдущих заседаний Байрамова была арестована по ходатайству пострадавших.

Мамедова и ее адвокат попросили не удовлетворять ходатайство. Подсудимая заявила, что во время следствия через своего дядю выплатила пострадавшим 105 тысяч манатов. Впрочем, эти доводы никого не убедили и Мамедову арестовали в зале суда.

В своем заявлении обвиняемая указала, что главными фигурантами дела являются Нурида Сеидова и бухгалтер Тогрул: «Все дела проходили через их руки. Я ни у кого ничего не брала. Только передала деньги пяти пострадавших Нуриде. После оплаты заключались договоры, выдавались квитанции. Я врач и особо не разбираюсь в деталях финансовых дел. О чем говорила и на следствии».

Другая обвиняемая, Айнур Байрамова, арестованная на прошлом заседании суда, заявила: «Из-за вас мой ребенок в больнице. Нескольких пострадавших подговаривают. У Нуриды есть записи разговоров, все деньги передавались ей. Я говорила пострадавшим, что их деньги украла Нурида. После этого Нурида начала меня шантажировать. Она сформировала у пострадавших негативное мнение обо мне. А сама неплохо устроилась в тюрьме на деньги, взятые у пострадавших. Я невиновна. Побойтесь Аллаха».

Судебный процесс продолжится 5 июня.