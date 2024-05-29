«Макрон вступает в Третью мировую…»

Позиция президента Франции Эммануэля Макрона, который поддержал украинские удары по военным объектам на территории РФ, - это очередной шаг к мировой войне. Об этом в эфире радиостанции Franceinfo заявила президент фракции "Национальное объединение" (RN) в парламенте Франции Марин Ле Пен, передают зарубежные СМИ.

"Макрон хочет, чтобы Франция вступила в войну. Это заявление стало дополнительным шагом к ней. Я против этого и считаю, что это создает колоссальный риск для безопасности наших граждан", - заявила она.

Ле Пен отметила, что поддерживает поставки Киеву лишь оборонительных вооружений.

"Так же, как США и Германия, я против разрешения Украине использовать поставляемые Западом вооружения, чтобы поражать цели на территории России. Это механизм вступления в Третью мировую войну. Я против всего, что может создать риск мирового конфликта, где Франция будет на передовой", - сказала она.

По мнению Ле Пен, необходимо вернуться к переговорам, а Макрон вместо этого готовит общество к объявлению об отправке войск в Украину.