Закупленные для Украины снаряды оказались некачественными

Половина снарядов, закупленных Чехией для Украины в странах Африки и Азии, оказалась некачественной. Об этом сообщила газете Financial Times компания-поставщик.

В публикации говорится, что снаряды не получится отправить сразу. Чешская компания Czechoslovak Group (CSG), крупнейший поставщик боеприпасов в Центральной Европе, предупредила, что рост цен и низкое качество означают, что половина полученных снарядов не может быть отправлена на поле боя так быстро, как планировалось, пишет издание.

Помимо прочего, для некоторых снарядов CSG вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства, поэтому поставки, скорее всего, начнутся лишь в июне, говорится в материале.