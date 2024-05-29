Пашинян достиг договоренности с Россией

Ереван и Москва достигли договоренности о восстановительных работах на железной дороге, поврежденной в результате наводнения на севере Армении, заявил на заседании Кабмина армянский премьер-министр Никол Пашинян.

О режиме работы железной дороги в пострадавших от наводнения районах договорились вчера в Москве вице-премьер Мгер Григорян и руководители компании «РЖД».

Ранее сообщалось, что повреждено 2,5 км железной дороги, связывающей Армению и Грузию, но уже есть промежуточное решение для перевозки грузов.

МЧС России 26 мая предложило помощь Армении в ликвидации последствий паводков.