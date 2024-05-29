Экс-директор SOCAR-AQŞ ответит, куда подевал 16 миллионов

Завершилось предварительное следствие по делу бывшего гендиректора ООО SOCAR-AQŞ Рамина Исаева, обвиняемого в присвоении средств в размере 16 миллионов манатов. Как сообщает haqqin.az, Рамину Исаеву было предъявлено дополнительное обвинение в хищении, а также в легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Адвокат Рамина Исаева Джейхун Юсифов подтвердил haqqin.az данную информацию. По словам адвоката, его подзащитный не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. В ближайшие дни уголовное дело будет направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Отметим, что освобожденный от должности гендиректора ООО SOCAR-AQŞ Р.Исаев в июле 2023 года был арестован Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.