Китай за Палестину

Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил, что Китай решительно выступает за решение палестинского вопроса путем создания двух государств и вступления Палестины в ООН. Его заявление опубликовано на сайте МИД Китая, передают зарубежные СМИ.

"Война не может продолжаться бесконечно, правосудие не может постоянно отсутствовать, а решение о создании двух государств не может быть поколеблено, - сказал он на церемонии открытия в Пекине министерской встречи в рамках Форума сотрудничества Китая и арабских стран. - Китай твердо поддерживает создание независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и ее полным суверенитетом, стремление Палестины стать полноправным членом Организации Объединенных Наций и выступает за созыв более масштабной, авторитетной и эффективной международной мирной конференции".

Си Цзиньпин заверил, что "Китай будет продолжать оказывать поддержку и чрезвычайную гуманитарную помощь в целях смягчения гуманитарного кризиса в секторе Газа и послевоенного восстановления" и добавил, что китайская сторона совместно с арабскими странами "будет искать пути урегулирования наиболее острых проблем".