Выздоровление Фицо будет долгим

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что выздоровление премьер-министра Роберта Фицо будет «чрезвычайно долгим» после огнестрельных ранений в живот. Его цитирует Barron's.

«Выздоровление премьер-министра наконец началось. Это выздоровление будет чрезвычайно длительным, ведь его травмы очень серьезные», – сказал Калиняк, напомнив, что Фицо до сих пор находится в больнице после того, как 15 мая на него покушались.

Словацкий лидер за это время перенес две операции в больнице Банска-Бистрицы.

Советник правительства Эрик Калиняк, который был свидетелем стрельбы, заявил, что «врачи совершили чудо», поскольку от трагических последствий Фицо «спасли миллиметры».

Напомним, что 15 мая на премьера Словакии было совершено покушение. 71-летний уроженец города Левице Юрай Цинтула выстрелил в него несколько раз, когда политик вышел на улицу после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Фицо в тяжелом состоянии был помещен в больницу. Нападавший задержан.